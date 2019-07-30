بعد انتقاله لـ سموحة.. الجونة يشكر محمد نادي على طريقته الخاصة.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوداع محمد نادي، جناح الفريق السابق المنتقل رسميًا لصفوف نادي سموحة السكندري.



وتضمن الفيديو مجموعة لأفضل اللحظات المؤثرة لمحمد نادي في مشواره مع الجونة الذي صعد معه من الممتاز ب إلى الدوري الممتاز وتألق وسجل أهدافًا في مرمى الأهلي وطلائع الجيش وصنع أهدافًا أخرى.



جدير بالذكر أن، محمد نادي انتقل إلى نادي سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل رسمي يوم الاثنين الموافق 29-7-2019.



وكان نادي الجونة قد جدد تعاقده مع محمد نادي قبل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز قبل أن يتلقى عرضا من نادي سموحة.