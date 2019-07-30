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مؤتمر الشباب.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مشروعات الطرق.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:53 م
الطرق
الطرق
البهى عمرو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن المشروعات التى تمت فى هيئة الطرق.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، كما يشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين.

كما يشارك في المؤتمر قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

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