في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. الأمين العام للأمم المتحدة يصفها بالجريمة الشنعاء ويؤكد: الفقر وتغير المناخ أبرز أسباب تفاقم الأزمة.. ويدعو لمواجهتها بكل حزم

٧٢ % من ضحايا الاتجار بالأشخاص المسجلين هم نساء وفتيات

النسبة المئوية للأطفال الضحايا زادت عن الضعف في الفترة من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٦

سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد أول ضحية للاتجار بالأشخاص





الأمين العام للأمم المتحدة:أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاتجار بالأشخاص جريمة شنيعة تعاني منها كل منطقة من مناطق العالم حيث يفيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن نحو ٧٢ في المائة من الضحايا المسجلين هم نساء وفتيات، وأن النسبة المئوية للأطفال الضحايا زادت عن الضعف في الفترة من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٦.وأوضح غوتيريش في تصريحات صحفية له أن في معظم الحالات التي كشف عنها، يتعرض الأشخاص للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛ والبعض الآخر يتعرضون للاتجار لأغراض السخرة وتجنيد الأطفال وغير ذلك من أشكال الاستغلال والانتهاك.وبيًن الأمين العام للأمم المتحدة أن المتاجرون والجماعات الإرهابية يستغلون الضعفاء، من أشخاص يعيشون في الفقر أو أشخاص يعيشون في بؤر الحروب أو أشخاص يعانون من التمييز، لافتا إلى أن نادية مراد -وهي أول ضحية للاتجار بالأشخاص - والتي تعمل حاليا سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، حصلت عن استحقاق على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠١٨ لحشدها الجهود الدولية لوقف الاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي في حالات النزاع.وألمح إلى أن النزاع المسلح والتشرد وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر يؤدي إلى زيادة تفاقم الضعف واليأس اللذين يتيحان ازدهار الاتجار بالأشخاص حيث يجري استهداف المهاجرين، منوها إلي أن آلاف الأشخاص قد لاقوا حتفهم في البحر، وفي الصحاري، وفي مراكز الاحتجاز، على أيدي متاجرين ومهربي مهاجرين يمارسون حرفة بشعة لا رحمة فيها.وقال: غير أن اللامبالاة اليومية إزاء الاستغلال والانتهاك في محيطنا تؤدي أيضا إلى وقوع ضحايا كثيرين وسواء في قطاع البناء أو قطاع إنتاج الأغذية أو قطاع صنع السلع الاستهلاكية، وهناك مؤسسات وأعمال تجارية لا تعد ولا تحصى تستفيد من البؤس."وتابع: وقد أفضى العمل المتعدد الأطراف إلى إحراز تقدم بوسائل منها اتفاقية باليرمو وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال حيث اعتمد معظم البلدان القوانين اللازمة، وقام بعض البلدان مؤخرا بإصدار إدانات لأول مرة في قضايا تتعلق بالاتجار، لكن هناك المزيد مما ينبغي القيام به لتقديم أفراد شبكات الاتجار عبر الوطنية إلى العدالة، والأهم من ذلك كله، لضمان إمكانية تحديد الضحايا وقدرتهم على الحصول على الحماية والخدمات التي يحتاجونها."وأتم كلمته قائلا "وتشمل أهداف التنمية المستدامة غايات واضحة لمنع الاستغلال والانتهاك، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات، والقضاء على السخرة وعمل الأطفال، وفي هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بالحيلولة دون استغلال المجرمين بلا رحمة الأشخاص لتحقيق الربح ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم."