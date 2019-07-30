خليل: عوائد جرائم الفساد تصنف ضمن ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن متحصلات جرائم الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بالتدفقات المالية غير الشرعية، مشيرا إلي نصت الاتفاقيات الدولية على وضع جرائم الفساد ضمن جرائم غسل الأموال بهدف القضاء على الفساد وتجفيف منابعه.



أشار في تصريحات له خلال مشاركته بفعاليات ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إلي أن اتفاقيتي باليرمو والأمم المتحدة، تضمنت اعتبار جرائم الفساد أو الجماعات الاجرامية المنظمة تندرج تحت عمليات غسيل الأموال.



ذكر أن عمليات استرداد الأموال المنهوبة جراء عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ينبغي تفعيله ويتطلب تنسيق الجهات المحلية المختلفة لإنفاذ القانون والنظام القضائي لتيسير عمليات استرداد تلك الأموال والتنسيق الإقليمي والدولي لتطبيق ذلك.



وتستمر أعمال الورشة على مدار أربعة أيام بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

