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أخبار العالم

ظاهرة فلكية تتعرض لها سماء الكويت غدا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:09 م
القسم الخارجي
كشف الفلكي الكويتي خالد الجمعان وفق ما نقلته صحيفة "الراي" عن تعرض سماء الكويت غدا الأربعاء لظاهرة فلكية نادرة هي احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر وذلك مع نهاية الليل عند بزوغ الفجر، مشيرا إلى أن مشاهدة هذه الظاهرة ستكون لفترة قصيرة قبيل طلوع الشمس.

وأوضح الجمعان أن جزءا من العالم سيشاهد هذه الظاهرة الفلكية المميزة، مبينا أنها ستكون وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت من الساعة 3 حتى 4:50 صباحا وتكون عند الأفق باتجاه الشرق.

وأضاف أن الاحتجاب أو الاستتار هو مرور جرم سماوي وراء جرم سماوي آخر فيختفي جزئيا أو كليا لفترة معينة بالنسبة للراصد في موقع معين.

اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع جريدة الراي الكويتية

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