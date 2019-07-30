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فن

قريبا.. أصالة تطرح ألبوم في قربك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:21 م
اصالة
اصالة
محمد بدران

نشرت الفنانة اصالة نصرى، صورة عبر حسابها على إنستجرام، صورة لـ بوستر ألبوم "فى قربك"، المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

وكتبت اصالة، على الصورة قائلة: "انتظروا قريبا جدا البوم اصالة في قربك على تطبيق @deezremena". 

وعلى جانب آخر، تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل. 


وفيلم أولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أغنية "كبير الشوق" على طريقة الـ"ـsingle" وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية، وهي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد.
قريبا.. أصالة تطرح ألبوم في قربك

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