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رياضة

إنبي يجدد استعارة روقا لموسم واحد إضافي من الزمالك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:20 م
نجحت إدارة نادى إنبى فى تجديد استعارة محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد انتهاء إعارته للفريق البترولى بالموسم الماضى.

عقد مسئولو الفريق البترولى جلسة مع روقا هو ووكيل أعماله ميدو حزين الذى ساهم بشكل كبير فى إتمام الصفقة، وحصل من خلالها إنبى على توقيع اللاعب على عقود استعارته موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويواصل فريق إنبى استعداداته للموسم المقبل بشكل ملحوظ تحت قيادة المدرب المخضرم على ماهر، الذى حرص على إعداد برنامج خاص لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم جيدا من خلال خوض بعض المباريات الودية القوية.

نذكر أن نادى إنبى عانى كثيرا الموسم المنقضى وكاد أن يهبط إلى دورى الدرجة الثانية بسبب تدهور النتائج إلى حد كبير ويأمل مجلس الإدارة والجهاز الفنى عدم تكرار ما حدث والعودة مرة أخرى إلى تحقيق النتائج الجيدة وتقديم أداء قوى ومميز.

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