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مستشار رئيس الوزراء للتخطيط: هذه أسباب عدم شعور المواطنين بإنجازات الحكومة.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:21 م
صدى البلد
محمود محسن
أكدت المستشارة نورا عبيد مستشار رئيس الوزراء للتخطيط أن المواطن المصري لا يشعر بالإنجازات بسبب حلقة مفقودة.

وأضافت عبيد خلال كلمتها بالمؤتمر السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة أن المشكلة الأساسية لعدم شعور المواطن بإنجازات الحكومة فقد حلقة الوصل وسببها العمل في جزر منعزلة، مشيرة إلى أنه يجب توضيح المنافع والمميزات حتى يشعر المواطن بالإنجازات على أرض الواقع.

وتابعت مستشار رئيس الوزراء للتخطيط أن فكرة إعادة هيكلة المنظومة نفسها ووجود لجنة لجنة التسويق الحكومى والحملة التسويقية فى أجندة المؤتمرات وحملة مصر 2030 هى إحدى آليات الحكومة لتوضيح الإنجازات للشعب.

وأشار إلى أن على الحكومة مخاطبة العقول للشعب والارتقاء بفكره وبحث ودراسة وتخطيط ودراسة السوق بشكل جيد.

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