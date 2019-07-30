صادراتنا ارتفعت لـ4.7 مليار دولار.. وزير الصناعة: نحتاج إلى إطلاق مبادرة بلدك مصنعك

قال وزير الصناعة في نموذج محاكاة مجلس الوزراء، إن صادرات مصر الى الدول الإفريقية ارتفعت إلى 4.7 مليار دولار.



وأضاف، في كلمته خلال فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنشأت 12 مجمعا صناعيا جاهزا، مشيرا إلى أنه تم توفير تمويل قدره 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.



وأوضح وزير الصناعة، أن التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي حاليا، هي تمويل الشركات الناشئة، مشيرا إلى ضرورة إطلاق مبادرة باسم بلدك مصنعك، لتقليل العجز في الميزان التجاري، وخلق فرص تصديرية واعدة، وتقليل الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلي.