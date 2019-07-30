ناسا تكتشف 3 كواكب جديدة على بعد 75 مليون سنة ضوئية من الأرض

كشفت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء عن اكتشافها 3 كواكب جديدة على مسافة 75 مليون سنة ضوئية من كوكب الأرض، والتى تحمل أسماء "super-Earth"، واثنان آخران بنفس الاسم "sub-Neptunes".



وبفضل تليسكوب TESS الخارق، نجحت ناسا فى اكتشاف الكواكب الجديدة، ومنهم كوكب صخري يتجاوز حجمه الأرض قليلًا، أما الكوكبان الآخران فالواحد منهما ضعف حجم كوكبنا.



يذكر أن تم تليسكوب TESS الذى ساهم فى أكتاف الكواكب الثلاثة الجديد كان قد تم إطلاقه فى عام 2018.



وكشف الباحثون أن النجم العملاق الذى يحمل إسم TOI-270، من المتوقع أن يكشف عن كواكب أخرى جديدة غير التى تم اكتشافها لاحقًا، منها من يصلح للعيش على سطحه.