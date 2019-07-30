رئيس جامعة الفيوم يكرم طلاب الملتقى العربى للتدريب

كرم الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم طلاب الملتقى العربي للتدريب والذى يأتى ضمن أعمال المجلس العربى للتدريب الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية بهدف توفير فرص تدريبية فى التخصصات المختلفة بين الجامعات العربية وبالمكتبة المركزية، وذلك بحضور الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور حسام أبوالهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو الدكتور محمد محمد الربيعى منسق جامعة الفيوم بالمجلس العربى للتدريب الطلابى وعدد من طلاب الوفود العربية.



عبر الدكتور أشرف عبد الحفيظ عن سعادته باستضافة جامعة الفيوم لتلك الوجوه الشابة من الدول العربية الشقيقة مشيدًا بتميزهم ورقى أخلاقهم وأنهم خير سفراء لدولهم خلال فترة التدريب بالجامعة وأعرب عن أمانيه بأن تكون فترة الإقامة بالفيوم قد أضافت لجميع الطلاب علميا وثقافيًا وترفيهيًا مشيدًا بالدور الذى قام به الأستاذ الدكتور محمد ربيعى والأستاذ الدكتور حسام أبوالهدى وإدارة المدن الجامعية فى نجاح الفترة التدريبية .



كما أكد الدكتور خالد عطا الله أن الدول العربية المشاركة فى التدريب الطلابى وهى العراق والأردن واليمن وفلسطين تتميز بطابع خاص فى قلب كل مصرى مضيفًا أن مصر دائمًا ستظل قلب العروبة النابض وترحب دائما بكل أبناء الدول العربية مشيرًا أن الفترة التدريبية قد شيدت جسر من التواصل وتبادل المعرفة بين طلاب الدول المشاركة وهو من أهم الأهداف للتبادل الطلابى .



وفي الختام أهدى رئيس جامعة الفيوم شهادات التكريم للوفود المشاركة وقام ممثلى بعض الدول العربية بتقديم الدروع التذكارية لجامعة الفيوم .