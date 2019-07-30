طلاب الوادى الجديد يحصدون مراكز متقدمة في مسابقات الأنشطة الثقافية والفنية

حصلت إدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية والمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرحة المناهج.



جاء ذلك من خلال المشاركة في مسابقات الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والتربية المسرحية على مستوى الجمهورية عن عام ٢٠١٨ /٢٠١٩.



صرح بذلك الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مضيفا بأنه خلال المسابقة فازت الطالبة حبيبة أشرف زهر الدين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة إلقاء الشعر بالإضافة إلى حصول 11 طالبا وطالبة من الإدارات التعليمية بالمحافظة على شهادات استثمار من وزارة التربية والتعليم تقديرا لتفوقهم وتميزهم في المجالات المختلفة.



وأكد "التداوي"، بأن تلك النجاحات حققت بفضل دعم واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدائم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية على أرض المحافظة في مختلف الأنشطة والمجالات.

