فتح باب التحويل للطلاب من التربية والتعليم إلى الأزهر والعكس..الخميس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التحويل للطلاب من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 / 8 / 2019 م ولمدة شهر.



ويتم استلام الملفات من أولياء الأمور من الساعة الثامنة ونصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتسليم الملفات لأولياء الأمور من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الواحدة ونصف، ولن يتم استلام طلبات تحويل بعد الساعة الحادية عشرة.



كما يتم تخصيص موظف لاستلام طلبات المرحلة الابتدائية، وموظف آخر لاستلام طلبات المرحلة الإعدادية، ولن يتم استلام الطلبات إلا من ولي الأمر بنفسه بعد التحقق من شخصيته، وعلى جميع أولياء الأمور إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.



وينبغي على السيدات صاحبات الولاية على أبنائهن إحضار ما يفيد حقهن في الولاية التعليمية من المحكمة المختصة، وعلى السيدات الأرامل إحضار شهادة الوفاة أو ما يثبت ذلك.