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رياضة

حرس الحدود يتعاقد مع لاعب النجوم لمدة موسم على سبيل الإعارة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:27 م
محمد همام
محمد همام
عمرو ابوبكر
تمكن مسئولو نادى حرس الحدود، من الحصول على خدمات محمد همام لاعب وسط فريق النجوم، في حضور وكيل أعماله أحمد سمير وأحمد وجدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

يذكر أن طارق العشرى المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لنادي حرس الحدود، استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوار الصفقات الجديدة التى يضمها الحرس فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين.

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