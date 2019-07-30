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كانت في طريقها لدولة عربية .. الأردن يحبط تهريب 183 عبوة لـ صناعة المتفجرات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:33 م
الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
عرفة البنداري
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تهريب مواد أولية لصناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى دولة عربية مجاورة.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع جمرك مطار التخليص، أحبطت تهريب 183 عبوة لمواد أولية لصناعة المتفجرات، كانت قادمة من أوروبا ومتجهة إلى دولة عربية مجاورة.

وقال مدير جمرك مطار التخليص، عقيد مفلح أبو عليم، إن عملية الضبط بعد أن تم الاشتباه في محتويات أحد الطرود البريدية القادمة من دولة أوروبية، وتم الإبلاغ عن الشحنة على أنها مستلزمات أدوية.

وتتابع، أنه بعد الشك في الشحنة وعرضها على جهاز اشعة اكس، تم الاستعانة بسلاح الهندسة الملكي في الجيش الأردني، وتبين أن الطرود تحتوي على مواد أولية لصناعة المتفجرات.

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