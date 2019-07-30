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حوادث

استقبال حافل لحجاج القرعة في مكة القادمين من المدينة .. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:58 م
صدى البلد
محمد صبرى
استقبل مسؤولو بعثة حج القرعة بحفاوة وترحاب أفواج الحجيج القادمة من المدينة المنورة، وتسكينهم بـ22 فندقا بمكة المكرمة.

واختيرت الفنادق بعناية لتكون على مقربة من المسجد الحرام، وإن لم تكن فقد تم تخصيص حافلات لتقلهم إليه.

وسابق ضباط وأفراد البعثة الزمن لإنهاء إجراءات تسكين الحجاج فى غرفهم من خلال نظام تسكين إلكترونى، والذي يستلزم 15 دقيقة فقط، إضافة إلى مساعدة كبار السن للوصول إلى أماكن إقامتهم.

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