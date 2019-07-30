مصرع ربة منزل وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم بالطريق الدولي بكفر الدوار

لقيت ربة منزل مصرعها كما أصيب ٧ اشخاص آخرون بينهم 6 سيدات أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى اجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي أمام قصر السنوسي بدائرة مركز كفر الدوارتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لذات المستشفى.



اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى احدهما اجر ميكروباص والأخرى نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي أمام قصر السنوسي بدائرة المركز كفر الدوار وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بسبب رعونة القيادة واسفرالحادث عن مصرع" وفاة يسرية عبد القادر محمد ٦٠ سنة".



كما تسبب الحادص فى إصابة كل من :"عادل الامام علي ٣٤ سنه الدقهليه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،ومحمود الحنفي عبد الجابر٣٠ سنه دقهليه باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضى بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم ،وأنغام سليمان علي احمد ٣٠ سنه البنجر قرية ٥ باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم ،وچنى شوقي حسن ٤ سنين البنجر باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي ٥ سم وسحجات متفرقة بالجسم ،ووداد مبروك غنيم ٥٠ سنه البنجر باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم ،ومحاسن سعد ابوزيد٤٧ سنه الدقهلية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،اخرين ونورا احمد السعيد ١٣ سنه الدقهليه بجرح قطعي ١٠ سم بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم"



وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الدوار المركز تحت تصرف النيابة ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



