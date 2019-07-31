ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

243.6 مليار جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية في قطاع الخدمات خلال أبريل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:16 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات غير الحكومي بالعملة المحلية لـ243.63 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 238.9 مليار جنيه في مارس السابق له بفرق 4.73 مليار جنيه، ومقارنة بـ 239.1 مليار جنيه في فبراير 2019 بزيادة بلغت 4.53 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك بالعملة المحلية بلغت 1.02 تريليون جنيه مقابل 996.9 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 970.103 مليار جنيه في فبراير 2019.

وبلغت أرصدة التسهيلات بقطاع الزراعة لـ 18.113 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 17.401 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في فبراير 2019.

ووصلت أرصدة التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 300.823 مليار جنيه مقابل 293.303 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 282.75 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

ترشيحاتنا

احم نفسك من الأمراض.. 6 طرق لـ تنظيف الجسم من السموم

اختفت في ظروف غامضة من 37 سنة.. اعتقال عجوز متهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها في المجاري

أنا ملتزم بالصلاة ولكنني مقيم على ذنب فهل يقبل الله دعائي؟

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

هاني شاكر يحصل على ضعفي أصوات مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد