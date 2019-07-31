243.6 مليار جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية في قطاع الخدمات خلال أبريل

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات غير الحكومي بالعملة المحلية لـ243.63 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 238.9 مليار جنيه في مارس السابق له بفرق 4.73 مليار جنيه، ومقارنة بـ 239.1 مليار جنيه في فبراير 2019 بزيادة بلغت 4.53 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك بالعملة المحلية بلغت 1.02 تريليون جنيه مقابل 996.9 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 970.103 مليار جنيه في فبراير 2019.





وبلغت أرصدة التسهيلات بقطاع الزراعة لـ 18.113 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 17.401 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في فبراير 2019.



