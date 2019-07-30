الرئيس السيسي: أنشأنا محطات ثلاثية لتحلية المياه لحماية الرقعة الزراعية.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك عوامل كثيرة أثرت على أراضي الدلتا والرقعة الزراعية في مصر، مؤكدا انه إذا لم يتم تطوير أكثر من 2 مليون فدان لتسبب ذلك في مشاكل لعدد كبير من المواطنين.



وأضاف السيسي خلال كلمته بالمؤتمر السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية، أنه كان لا بد من صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه لتطوير محطات المياه وإنشاء محطات مياه معالجة ثلاثية لتحلية المياه.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان يجب توفير المياه بالاتجاه نحو إنشاء تلك المحطات.



وأشار الى أن هذه المحطات ستساعد على حماية الأراضي وتوفير المياه.