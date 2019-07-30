الرئيس السيسي: 5 ملايين شاب يعملون في مشروعات تنفذها الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما قامت به الدولة من مشروعات يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أن حزمة المشروعات التي تنفذها الدولة من أقصى الصعيد حتى الإسكندرية يعمل بها 5 ملايين شاب.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن كل إنسان عمل في أي مشروع يعتبر اداة إعلامية لعرض ما تقوم به الدولة.



وتابع: هناك تحفظ على الرسالة الإعلامية التى لم تستطيع توصيل ما تقوم به الدولة من مشروعات.



وأكد الرئيس أن هناك تطورا في الإعلام خلال الـ 20 سنة الأخيرة.



وكشف الرئيس أنه لا يدافع عن الإعلام، ولكن هناك تطور كبير فى وسائل الإعلام، وأن هناك وسائل أخرى للإعلام غير التلفزيون والراديو.



وكشف الرئيس أن هناك تطورا كبيرا فى توصيل المعلومات والرسائل التى تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.





