الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية لصالح جميع المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستعود بنتائج إيجابية على جميع المواطنين.



وأضاف خلال إلقاء كلمته في الجلسة الأولي لنموذج محاكاة الدولة المصرية أن الشعب المصري على وعي تام بما يحدث داخل الدولة المصرية من إنجازات، مؤكدا أن هدف إنشاء المشروعات وخصوصا العاصمة الإدارية الجديدة كانت في صالح كافة المواطنين وليس لطبقة معينة .



شارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.



ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.

