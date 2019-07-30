أحمد موسى: السيسي كشف عن أمور في غاية الأهمية لأول مرة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي كشف اليوم لأول مرة عن أمور غاية في الأهمية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الرئيس السيسي قال إنه أثناء جلسة اتخاذ قرار الإصلاح الإقتصادي في نوفمبر 2016، الجميع كانوا فى قلق من رد الفعل والكل في التصويت كان خايف».



وتابع: «الرئيس قال إنه لو رفض الشعب القرارات الاقتصادية كانت الحكومة ستستقيل ثم يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة».



وأكد: «لأول مرة يتحدث الرئيس السيسي عن هذا الأمر».

