ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: السيسي كشف عن أمور في غاية الأهمية لأول مرة.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي كشف اليوم لأول مرة عن أمور غاية في الأهمية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الرئيس السيسي قال إنه أثناء جلسة اتخاذ قرار الإصلاح الإقتصادي في نوفمبر 2016، الجميع كانوا فى قلق من رد الفعل والكل في التصويت كان خايف».

وتابع: «الرئيس قال إنه لو رفض الشعب القرارات الاقتصادية كانت الحكومة ستستقيل ثم يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة».

وأكد: «لأول مرة يتحدث الرئيس السيسي عن هذا الأمر».

ترشيحاتنا

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

دبحتها خفت تفضحني.. المتهم بقتل عروسه بالمنوفية يخرج عن صمته

اللي هيلعب بديله ياويله.. محسن صالح يطالب بوقف كل قرارات اتحاد الكرة السابق.. تفاصيل

مي حلمي تشعل تويتر.. شاهد ما فعلته

الرئيس السيسي: الناس مش فقيرة زي ما الشعب فاهم

ببطن مكشوف.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة عصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد

شريف مدكور ينشر صورتين ويعلق: كل ما أشوفهم لازم أدمع.. شاهد

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور