البنك الأهلي : 4 صفقات استعدادا لدوري القسم الثاني

نجح مجلس إدارة نادي البنك الاهلي برئاسة أشرف نصار، في الحصول على 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم المقبل .



وتعاقد مسئولو البنك الأهلى مع حمادة جلال " الترسانة " ، ومصطفى عبد الستار "حارس مرمى العبور" ، ومحمد فوزى لاعب "المنصورة "، وأحمد حامد " الإعلاميين ".



ويسعى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي - الصاعد حديثا للقسم الثاني - للحصول على لاعبين ذوي خبرة للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .



