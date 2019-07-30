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رياضة

البنك الأهلي : 4 صفقات استعدادا لدوري القسم الثاني

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي البنك الاهلي برئاسة أشرف نصار، في الحصول على 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم المقبل .

وتعاقد مسئولو البنك الأهلى مع حمادة جلال " الترسانة " ، ومصطفى عبد الستار "حارس مرمى العبور" ، ومحمد فوزى لاعب "المنصورة "، وأحمد حامد " الإعلاميين ".

ويسعى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي - الصاعد حديثا للقسم الثاني - للحصول على لاعبين ذوي خبرة للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

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