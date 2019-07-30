تنسيق الأزهر 2019 .. شرح تفصيلي لتسجيل الرغبات إلكترونيا



- أما اذا كنت قد سبق لك ادخال رغباتك من قبل وأردت تعديلها ستظهر لك الشاشة رقم (4) .

- إذا كنت من إحدى محافظتي (شمال سيناء أو جنوب سيناء) فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين

( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية سيجد أنه مفتوح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة "هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلي منطقة القاهرة وأخيرا اضغط علي الخطوة التالية.



- إذا كنت من محافظة (البحر الأحمر) فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية ستجد أنه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية . أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة " هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلي منطقة القاهرة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية .



- أما اذا كنت من اي محافظة اخرى غير المحافظات الثلاث (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الاحمر) فإنه لن تظهر لك هذه الجملة وبالتالي لن يمكنك تغيير المنطقة وأخيرا اضغط علي الخطوة التالية .



ملحوظة هامة : في حالة وجود أى أخطاء في بياناتك الأساسية يجب الاتصال علي رقم ( 19468).



4 - اذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل وأردت الدخول لتعديل رغباتك ستظهر له الشاشة التالية (4)- حيث يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة وذلك من خلال الضغط على رابط "تعديل هذة القائمة" أو البدء في إدخال قائمة رغبات جديدة من خلال الضغط على رابط "قائمة جديدة".



5 - سواء ان كنت قادما من شاشة (3) أو شاشة (4) ستظهر لك شاشة إدخال الرغبات – شاشة (5) – لتبدأ فى إدخال رغباتك.



- ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر امامك اختياران :

(1) الاختيار الاول : ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الاختيار الثاني : تقسم فيه الكليات الي مجموعات علي حسب نوع الدراسة .. مثلا : "إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".



- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".



- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اليها فى الصورة المرفقة وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز( X ) .



-بعد إتمام ادخال الرغبات يتم الضغط على زر " الخطوة التالية " الموجود اسفل الشاشة .



6 - بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة رقم (5) ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها - كما في الشاشة التالية شاشة ( 6 ) - فإذا أردت التعديل فى أى رغبة منها قم بالضغط على رابط



7 - بعد ان تأكدت من رغباتك فستجد في اخر الشاشة - شاشة (6) جزء (ب) - حقول لإدخال رقم الهاتف – والرقم القومى – والبريد الالكترونى( ان وجد) ثم ادخال الرقم السرى مرة اخرى وإعادة ادخال الرقم التأكيدى كما هو موضح في الصورة وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل" وذلك لحفظ كل بياناتك ورغباتك.



8 - بعد الضغط على " تسجيل " في الشاشة السابقة تظهر لك الشاشة التالية – شاشة (7) - وفيها كل الرغبات وكل البيانات التي تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز وذلك بالضغط على زر " اطبع الاستمارة وإيصال التسليم ".



ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، فتح باب التنسيق وتسجيل الرغبات إلكترونيا والذي من المتوقع أن يكون في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.ويقدم موقع صدى البلد، شرحا مفصلا لكيفية تسجيل الرغبات إلكترونيا.1 - في البداية، قم بفتح المتصفح (Internet Explorer) ثم اكتب في شريط العنوان الرابط التالي :https://www.tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspxستظهر لك الشاشة (1) - من خلالها يمكنك الاطلاع علي دليل البنين و دليل البنات والذي يحتوي علي شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد وكذلك يمكنك الاطلاع علي الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.- للدخول الى تسجيل رغباتك اضغط على رابط " اضغط هنا لبدء التسجيل2 - بعد الضغط على رابط بدء التسجيل ستظهر لك الشاشة (2) - قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية ) وقم بإعادة كتابة الرقم التاكيدى الظاهر في الصورة ثم اضغط علي الخطوة التالية.3 - إذا كنت تدخل لتسجيل رغباتك لاول مرة ستظهر لك الشاشة رقم (3) .