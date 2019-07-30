وكيل زراعة الفيوم: استلام الأقطان الجديدة من المزارعين 17 أغسطس

صرح المهندس حسن جوده وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأنه تم اختيار محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام لتنفيذ النظام الجديد لتسويق القطن وشراؤه من الفلاحين .



وتم تحديد عدد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في محافظة بني سويف، حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 30 عصرًا. مع إمكانية توفير وسيلة لنقل المحصول من المزارعين بسعر التكلفة، حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية ، في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر.



ولن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.

