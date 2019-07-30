حب عابر للقارات.. جمعتهما طائرة بالبرتغال وتزوجا في أمريكا.. تفاصيل مثيرة

"الحب في الجو"، هكذا يصف البعض الأجواء حينما يربط الحب بين اثنين، ويجعلهما يشعران بمزيد من الطاقة الإيجابية، بل يصل الأمر بأن يأُثرا على من حولهما بسبب حبهما، وهو ما حدث بين الأمريكي شون كافانا، البالغ من العمر 29 عاما، والإيطالية آنا جورجا البالغة من العمر 27 عاما، اللذين وقعا في حب بعضهما داخل إحدى الطائرات في الهواء.



كانت جورجا تجلس داخل الطائرة بجانب النافذة، التي أقلعت من البرتغال، وجاء شون ليجلس في الكرسي المتواجد على طرف الصف، وتجلس بينهما سيدة، قبل أن تطلب هذه السيدة الجلوس إلى جانب النافذة، لتوافق جورجا على هذا الطلب، وتجد نفسها تجلس إلى جانب شون.



تبادل الطرفان الابتسامة، قبل أن يبدآن الحديث، ليتفاجأ بأن الحديث أخذ في التسلسل انطلاقا من التحدث عن حبهما للجزر، مرورا إلى الحديث عن وظائفهما وعائلاتهما وطموحهما، ويمتد الحديث عقب هبوط الطائرة في مطار لشبونة، في مطعم المطار.



انفصلا عقب ذلك، ليأخذ شون الطائرة المتجهة إلى إسرائيل ليستكمل رحلته إلى الشرق الأوسط، وتأخذ آنا الطائرة المتجهة إلى سويسرا، حيث تعيش هناك حاليا.



اعتقدت آنا في تلك اللحظة أنها لن تلتقي شون مرة أخرى، إلا أنها قالت له: "إذا مررت بزيورخ في سويسرا تواصل معي لتناول القهوة مع بعضنا البعض، لتفاجأ عقب انتهاء فصل الصيف بشون يقف أمام باب منزلها في سويسرا.



وفي سبتمبر، لعب القدر لعبته وعرض عليها صاحب العمل وظيفة في فلوريدا الأمريكية لمدة شهرين، لتوافق آنا على هذا العرض ليس فقط بسبب كونه مناسبا لها، بل سيكون فرصة لها للبقاء مع شون فترة طويلة.



عادت عقب ذلك آنا إلى الولايات المتحدة، وتحديدا إلى بوسطن لتكون بجانب حبيبها المستقبلي، اقتربا من بعضهما البعض، عقب ذلك، ليصبحا حبيبن عقب هذه الفترة، ثم زوجين.

