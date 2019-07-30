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فن

أنباء عن ترشيح ياسمين صبري لبطولة الجزء الرابع من الهيبة أمام تيم حسن

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:53 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
ذكرت عدد من صحف لبنانية أن الفنانة ياسمين صبري مرشحة لمشاركة الفنان السوري تيم حسن بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة بجانب ثلاث ممثلات أخريات من لبنان وسوريا.

وقالت الصحف اللبنانية إن جار التفاوض مع النجمة المصرية التي ستشارك لأول مرة في الدراما اللبنانية ستكون أول ممثلة مصرية تشارك في مسلسل الهيبة منذ عرض موسمه الأول.

وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم كانت بطلة الجزء الأول ونيكول سابا الجزء الثاني وسيرين عبد النور الجزء الثالث.

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