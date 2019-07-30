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تعليق ناري من أحمد موسى عن زيادة نسبة الفقر في مصر.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:38 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تقريرا خطيرا صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص نسبة الفقر في مصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «التقرير يتكلم بكل وضوح وشفافية عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر، وهذا نتيجة للإصلاح الاقتصادي».

وأشار إلي أن بعض الدول زادت نسبة الفقر 10% عندما حاولت إجراء إصلاحات اقتصادية، بينما في مصر زادت 4% فقط.

وأوضح: «الحكومة تقول إن هذا يعتبر إنجازا في السيطرة علي نسبة الفقر»، مضيفا: «هذا التقرير حاكم للوزارات وكل الجهات في الدولة خلال الفترة المقبلة، وعليهم أن يتوجهوا إلى محافظات الصعيد، لأنها الأكثر فقرا، وعلى حالها منذ التسعينيات».

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