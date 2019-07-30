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برلمان

برلماني: قضية السكان على رأس أولويات لجنة التضامن بدور الانعقاد الخامس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:39 م
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، إن ملف السكان يعتبر أخطر القضايا التي تأتي على رأس أولويات لجنة التضامن، خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر من العام الجاري.

وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قضية السكان متعددة الأبعاد، وقدم في هذا الملف مجموعة من المقترحات، إلا أنه تم إرجائها لدور الانعقاد الخامس والأخير لللبرلمان، للتوافق حولها.

وأكد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن معالجة قضية السكان والارتفاع الكبير، سوف تقوم على أساس استراتيجية 2030، ومتابعة تفعيل هذه التجربة.

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