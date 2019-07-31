اليوم.. ختام المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس

يختتم اليوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله تحت شعار "ابدع أنطلق" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.





وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات أمس المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الافتتاح بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة، ثم أعقبه أغنية نورت العاصمة وعقب ذلك قام المهندس هيثم أحمد عطا، رئيس قسم العقود الهندسية في شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخريج البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن الأعمال والمشروعات القومية التي تنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة.





وشاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان 'بطل كل يوم" برصد قصص وحكايات لشباب تحدوا الظروف الحياتية وحققوا إنجازات وبطولات، وشباب مصريون حققوا نجاحات عالمية، حيث شرح كل بطل مشارك في الفيلم قصته وبطولاته.





واستعرضت اللاعبة الأولمبية هادية حسني، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، قصة تفوقها الرياضي وكذلك العلمي أيضا ودورها في نشر لعبة الكرة الطائرة في مصر.





كما عرض المهندس شريف العبد تجربته وعمله في الخارج وتفوقه العلمي وكذلك قصة تسلقه قمة جبل ايفرست لكي يكون ثاني مصري يصعد قمة الجبل، مشددا علي أن هذا الأمر احتاج منه تدريبا شاقا وتسلقه أكثر من ١٥ قمة في العالم، مطالبا الدولة بتنفيذ مسابقة جرى جبالية والاستفادة من الجبال الموجودة في مصر.





وقدمت هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الدعم الذي يقدمه لذوى القدرات الخاصة متمنية أن تكون سفيرة لمصر في مجال الغناء، وطلبت من الرئيس قائلة: "أنا نفسي أسمعك صوتي"، وعلي الفور قال لها الرئيس: "أنا نفسي أسمع صوتك"، فغنت أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تصفيق حاد من الحضور، ثم صعد الرئيس السيسي علي المنصة مصطحبا الفتاة لمقعدها في لقطة إنسانية لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.





وقدم اثنان من الشباب عرضا تناول ما حققته مؤتمرات الشباب في النسخ السابقة وخلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مؤتمرات الشباب تعطي شحنة ضخمة وكبيرة جدا من الأمل والإيجابية، موجها كل التحية والتقدير والاعتزاز لكل ما حقق خلال الخمس سنوات الماضية.



