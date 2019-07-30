بعد تعدد شكاوى الرواد.. حملة على شاطئ "ستانلي" بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملة للمرور على شاطئ ستانلي، شرقي المدينة، بعد تعدد شكاوى رواد الشاطئ من سوء حالته والخدمات المقدمة به، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه العقيد أحمد زهره، مراقب عام الشواطئ.



تلقت الصفحة الرئيسية للإدارة، بعض الشكاوي الخاص بسوء حالات دورات المياه بشاطئ ستانلي وعدم الالتزام بالأسعار مما أدى لتوجيه إنذار لمستأجر الشاطئ بتلك المخالفات.



وقام رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بسؤال المصطافين عن قيمة أسعار دخول الشاطئ و مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم.



وتفقد "رشاد"، دورات المياه للتأكد من نظافتها ونبه على المستأجر بعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفة الأسعار أو فرض إكراميات وألا تعرض للمخالفات طبقا لكراسة الشروط.



وأكد رئيس الإدارة على المصطافين بأن لا يدفعوا أكثر من الأسعار المعلنة، وفي حالة وجود أي شكوى الاتصال بالإدارة عن طريق الرقم الذي خصصته لتلقي الشكاوى، أو تقديم الشكوى عن طريق صفحتها الرسمية، أو التوجه إلى مقرها بسموحة لتقديم الشكوى.