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رياضة

رقم مميز لنا.. الأهلي: أنهينا صفقة محمود متولي بهذا المبلغ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:46 م
محمود متولي
محمود متولي
محمد رشاد
قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن صفقة التعاقد مع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تمت بمقابل مادي جيد للغاية.

وأضاف توفيق عبر قناة الأهلي "المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي واللاعب، بدأها محمد فضل ووصل لمرحلة جيدة جدا، اتفقنا على ضم متولي مقابل 15 مليون جنيه، وهو مبلغ مناسب جدا خاصة أن اللاعب يتبقى في عقده موسم واحد مع الإسماعيلي".

وتابع أمير توفيق :"لقد أنجزنا الصفقة ووقعنا العقود رسميا الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء ، وضعنا بروتوكول مع إدارة الإسماعيلي يتضمن التعاون فنيا على مستوى تبادل اللاعبين وكذلك خططيا وإداريا".

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