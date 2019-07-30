أحمد موسى ينتقد تقرير التعبئة والإحصاء لهذا السبب .. فيديو

انتقد الإعلامي أحمد موسى، التقرير الذي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «التقرير يقول إن دخل الأسر المصرية ارتفع إلى 59 ألف جنيه هذا العام، بينما كان العام الماضي 48 ألف جنيه».



وقال: «إذا ارتفع دخل الأسرة إزاي الفقر يزيد، إزاي دخل الأسرة يزيد وفي نفس الوقت نسبة الفقراء زادت»، مضيفا: «الموضوع محتاج ضبط وعايزين حد يرد علينا».



وأوضح: «التقرير يتكلم بكل وضوح وشفافية عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر».



