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تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2019... جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن مجاميع كليات القمة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:53 م
صدى البلد
كريم عاطف
بدأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى استقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية والراغبين فى الالتحاق بالجامعة خلال المرحلة الثانية من تنسيق العام الدراسى 2019-2020 بمقر الجامعة بمدينة 6 اكتوبر .

وأعلنت الجامعة الليلة عن تنسيقها الداخلى للمرحلة الثانية من التنسيق للعام الدراسى .

- كلية الطب البشرى 98.17%
- كلية طب الاسنان 97.9%
- كلية الصيدلة 97.1%
- كلية العلاج الطبيعى 97.3%
- كلية التكنولوجيا الحيوية 90.98%
- كلية التمريض 92.7%
- كلية الهندسة 92.93%
- كلية تكنولوجيا المعلومات 90.49%
- كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال 96.68%

وأوضحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان هناك تعليمات هامة يجب على الطلاب المتقدمين اتباعها اولها انه على الطلاب المتقدمين الحرص على كتابة البيانات بطلب الالتحاق بكل دقة مع ذكر البريد الالكترونى الخاص بالطالب وستعلن نتيجة القبول وترسل عليه للطالب او من خلال مقر الجامعة .

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