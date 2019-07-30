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المجلس العسكري السوداني يعلن تعليق الدراسة بالبلاد لحين إشعار آخر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:55 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في عموم البلاد، اعتبارا من الغد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن الأمين العام لديوان الحكم الإتحادي، صديق جمعة باب الخير، وجه ولاة الولايات المكلفين بتعطيل الدراسة بكل المراحل التعليمية ( ثانوي ، اساس ورياض اطفال) ابتداءا من يوم غد الاربعاء الموافق 31-7-2019 لحين اشعار آخر.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء بناء على تعليمات من المجلس العسكري الانتقالي.

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