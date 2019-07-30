مقابل 2 مليون دولار سنويا.. الزمالك يفاوض هذا المدرب لقيادة الفريق.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل مسئولي النادي مع البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي لتولي قيادة الفريق الأبيض خلفا لخالد جلال المدير الفني السابق.



وأشار المصدر إلى أن بيرو مانويل طلب الحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد مقابل التوقيع للزمالك، بما يصل إلى 165 ألف دولار شهريًا.



ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تخفيض المقابل المادي لدى المدرب بسبب وضع سقف للراتب السنوي للمدرب لا يزيد عن 60 ألف دولار في الشهر الواحد.