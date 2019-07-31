برلماني يطالب بإعداد خطة تسويقية لجذب شريحة كبيرة من السائحين

طالب عمرو الجهوري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة باستغلال جميع المقومات التي تمتلكها مصر سياحيًا مش شواطئ وآثار ومعالم سياحية في التسويق للسياحة لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.





وأكد النائب ضرورة إعادة تقييم الموظفين داخل وزارة السياحة وتدريبهم للتعامل مع ملف السياحية كقضية أمن قومي لتقديم أفكار جديدة تصب في مصلحة هذا الملف.



