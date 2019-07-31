ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإعداد خطة تسويقية لجذب شريحة كبيرة من السائحين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:17 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
حسن رضوان
طالب عمرو الجهوري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة باستغلال جميع المقومات التي تمتلكها مصر سياحيًا مش شواطئ وآثار ومعالم سياحية في التسويق للسياحة لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

وأكد النائب ضرورة إعادة تقييم الموظفين داخل وزارة السياحة وتدريبهم للتعامل مع ملف السياحية كقضية أمن قومي لتقديم أفكار جديدة تصب في مصلحة هذا الملف.

كما أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على ضرورة إعداد خطة تسويقية تستهدف جذب السائحين بجانب تحسين الخدمات المقدمة للسائحين ليكون هناك دافع قوي يجذبهم لزيارتها مرة أخرى.

ترشيحاتنا

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

واشنطن تتنازل عن 5 عقوبات نووية ضد إيران

أنا ملتزم بالصلاة ولكنني مقيم على ذنب فهل يقبل الله دعائي؟

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

قبل أن يتحول لكابوس.. انسفى الكرش بأسرع 3 مشروبات

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

أحمد شوبير يعلن قائمة الأهلي الأفريقية

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

مفاجأة من رئيس الزمالك لجماهير النادي خلال مداخلة على قناة المحور.. تعرف عليها

تركي آل شيخ يعلن مشروعاً جديداً في كرة القدم مع بيدرو إيمانويل

شاهد.. سيدة تسحل زوجها على متن طائرة لنظره إلى أخرى

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

التفاصيل الكاملة لـ صفقة مجدي قفشة.. رغبة اللاعب تنصر الأهلي على الزمالك.. ومطالب من بيراميدز لإنهائها

حدث ليلاً.. رئيس الزمالك يتوعد الخطيب وجنات تظهر لأول مرة بعد ولادتها وعمود إنارة يهدد حياة المواطنين

سيد عبد الحفيظ: لا أفضل الحديث عن كهربا ومجدي قفشة ليس في فريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

شاهد .. محمد صلاح يداعب الكرة في معسكر ليفربول استعدادا للموسم الجديد

بمجموعة فساتين ملفتة.. ملكة جمال مصر تتألق فى حفل زفافها بإطلالات جذابة.. شاهد