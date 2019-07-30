مصطفى الشيخ: 8 ملايين جنيه لتمويل 12 مشروعا بجامعة طنطا

أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ختام أعمال اللجنة الدائمة للمشروعات البحثية، لتقييم المتقدمين ومناقشتهم وبحضور المحكمين الخارجيين ، ومن خلال العروض التقديمية في تجربة هي الأولى من نوعها، وترشيح ١٢ مشروعا للتمويل بقيمة ٨ ملايين جنيه للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وفي إطار الخطة البحثية للجامعة من عدد ٤٣ مشروعا تم التقدم بها.



وأكد "الشيخ"، حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي واستثمارها في دعم التنمية الشاملة، مؤكدًا التزام اللجنة التام بقيم العدالة والموضوعية والشفافية في اختيار المشاريع الفائزة.