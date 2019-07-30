المتهم فشل ليلة الدخلة.. تفاصيل التقرير الطبي لقاتل عروسته يوم الصباحية فى المنوفية



ويأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه المجني عليه التعب والهياج عند سؤال جهات التحقيق له فى المستشفى رافضا الإدلاء بأي تفاصيل أو أقوال حول الواقعة.



واستدعت نيابة الباجور والدة المتهم التي أكدت أن نجلها يتعاطى الأدوية المهدئة منذ 9 سنوات ويعاني من مشاكل نفسية لوجود مشاكل مع أهل والده الذين يدعون أنه "مجنون".



وأوضحت أن نجلها خطب أكثر من مرة وفسخ الخطوبة واستقر على عروسته ولكن كانت هناك مشاكل تعوق الزواج حيث اختلف مع أهلها على مؤخر الصداق وطالبته أسرة العروس بـ30 ألف جنيه وكان غاضبا جدا ولكن تمت السيطرة على الخلاف واستمرت الخطبة حتى انتهت بالزواج

وتابعت والدة المتهم أنها زارته يوم الصباحية فوجدته جالسا بصالة شقته وزوجته نائمة وطالبته بأن يكون صبورا وفوجئت في الثانية عشرة والنصف ظهرا بأن شقيق عروس نجلها يخرج ثائرا قائلا "أنتم قاعدين هنا وسايبين الواد قتل البت".



واستمعت نيابة الباجور إلي أقوال والد العروسة وشقيقها اللذين أكدا في التحقيقات أن الزوج هرب سليما ولم يكن به أى طعنات كما يدعي تبادل الطعنات وإصابته من جانب زوجته بعد خلاف بينهما وتواصل النيابة تحقيقاتها.



وهزت الجريمة المنوفية عندما توجهت أسرة إحدى الفتيات إلى منزلها في "الصباحية" من أجل تهنئتها ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.



وعاينت النيابة موقع الحادث وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها) والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.



و قالت مصادر أمنية إن شقيق ووالد عروس المنوفية المقتولة، يدليان بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها بشأن الحادث كما تستمع لأقوال كل من له علاقه بالقضية، من شهود ومبلغين كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وأضافت المصادر الأمنية أن أسرة العروس المجني عليها تتهم زوجها، الموجود بأحد المستشفيات، بقتلها، لتقرر النيابة التحفظ عليه لتؤكد بعدها مصادر داخل مستشفى بنها الجامعي أن المستشفى استقبل المتهم بقتل زوجته بعد ساعات من زفافهما.



أكد مصدر طبى داخل مستشفى بنها الجامعي ارسال تقرير رسمي إلى قسم ثان بنها الموكل له تعيين حراسة على غرفة المريض "محمد م.ع" من الباجور بمحافظة المنوفية المتهم بقتل عروسته بالمنوفية ليلة زفافهما، جاء فيه أن حالة المريض مستقرة ويمكن استجوابه ونقله إلى مستشفى حكومي بالمنوفية عبر سيارة إسعاف، للتحفظ عليه وسؤاله من خلال نيابة الباجور المنوطة بالتحقيق في القضية.جاء ذلك في إطار خطاب الرد الذي أرسله القسم إلى المستشفى لموافاتهم بحالة المتهم وهل يمكن استجوابه ونقله إلى مستشفى بالمنوفية أم لا.وأكد المصدر استقرار حالة المريض، مشيرا إلى أن المريض استقرت حالته تمامًا وبدأ يتكلم بعد استقباله مصابا بجرح نافذ بالبطن وتم عمل استكشاف له وخرج من العناية المركزة وتم تحويله لقسم الجراحة.وكشف مقربون من أسرة المتهم، عن أنه روى تفاصيل واقعة القتل وأسباب إقدامه على تخلصه من زوجته بعد ساعات من زفافهما بعدما فشل ليلة الدخلة ولم يستطع القيام بواجباته الزوجية، وأن المجني عليه لم تمهله وقته وأخبرت الجميع في أسرتيهما ما جعله يخاف من الفضيحة عند زيارة الأهل والأقارب في الصباحية.