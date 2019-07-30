يونيسيف تبعث برسالتها في يوم الصداقة العالمي.. فيديو

كشفت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة عن مقطع فيديو مؤثر عن الاحتفال باليوم العالمي للصداقة، وهو الموافق اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو.



وجاءت الرسالة بعنوان LOVE MYSELF، وهو التعاون الذى شاركت فيه فرقة BTS الغنائية بالتعاون مع اليونيسيف، ويعتمد الفيديو على حملة يشجعها الشباب من كل أنحاء العالم بحثًا عن الحب، واستبداله بالعنف الذى يطغى على معظم مناطق العالم.



وظهر فى الفيديو آلام الشباب الذين يعانون من العنف وسوء المعاملة من قبل الأقارب وًادقاء، وأن الحل للتخلص من هيك عن طريق الموسيقى والصداقة والحب.



وقال لي كي تشول مسؤول منظمة اليونيسيف فى كوريا تعليقًا على الفيديو الخاص باليوم العالمي للصداقة:" نحن سعداء للغاية لمشاركة BTS فى توجيه رسالتنا بالأمل للشباب فى كل أنحاء العالم، وتحقيق حلم اليونيسيف بالقضاء على العنف تمامًا".



