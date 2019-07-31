اليوم.. مصر للطيران تنقل 3786 حاجا للسعودية على متن 17 رحلة

تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها إلي الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام؛ حيث تسير الشركة، اليوم الأربعاء، 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3 آلاف و786 حاجا لأداء مناسك الحج.





ومن المقرر أن تسير الشركة، 11 رحلة إلى جدة لنقل 2623 حاجًا، و 6 رحلات جوية الى المدينة المنورة لنقل 1163 حاجًا من حجاج تضامن المؤسسة وشمال وجنوب سيناء وأسوان وقرعة كفر الشيخ وبني سويف والقليوبية وأسوان والمنيا وترانزيت ميلانو وأبوجا ودار السلام ولاجوس وشركات سياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.



