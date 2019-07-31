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أخبار البلد

اليوم .. تفويج 1006 حجاج إلى السعودية من الجمعيات الأهلية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 ص
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
محمد عبد المنعم
تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهما 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم.

حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن اليوم الاربعاء 31 من يوليو سيشهد تفويج 1006 حجاج الى مكة المكرمة من محافظات وشمال سيناء وجنوب سيناء و المؤسسة والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة كما سيشهد تفويج حجيج أسوان من مطار أسوان وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقية مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة.

وأكد عبد الموجود أن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى الرابع من أغسطس القادم مشيرا الى غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن. 

وأوضح عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة وأنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.

وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية حيث صرح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أنه تم توديع الحجيج الذين غادروا الى الاراضى المقدسة من مطار الغردقة الدولى حيث كان في توديعهم العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ البحر الأحمر نيابة عن محافظ البحر الأحمر والمشرفين لتسهيل الإجراءات على الحجيج.

وأضاف بخيت أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر لهذا العام يبلغ 92 حاجًا وحاجة بالاضافة الى 2 مشرفين وانه تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجيج.

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