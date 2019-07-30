البنك الدولي: 2.5 مليار فقير حول العالم

قالت مجموعة البنك الدولي، إن تعزيز ملف الحماية الاجتماعية يعد أهم العناصر الأساسية لاستراتيجية البنك عالميا، نحو تنمية رأس المال البشري وتحديدا للأسر الأشد احتياجا للرعاية والذين تقدر أعدادهم بنحو 2.5 مليار شخص حول العالم من بينهم 650 مليون فرد أشد فقرًا.



ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك، أن عمليات تمكين الأسر من الاستثمار في رأس المال البشري، وكسر دائرة الفقر الممتدة عبر الأجيال. ومد هذه البرامج الأسر، تؤدي في حقيقة الأمر لمواجهة الأزمات ومواجهة الصدمات الاقتصادية التي قد تنشأ علي مستوي الاقتصاديات النامية.



أشار التقرير إلي وجود سعى من البلدان للتوصل إلى حلول، بالتعاون مع مجموعة البنك وشركاء التنمية لتقديم المشورة، والتمويل، والمساندة اللازمة للتصدي للفقر، وبناء رأس المال البشري، وتحسين الصحة، والتعليم، والمهارات لدى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.



أوضح التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل جوهر عملية تعزيز رأس المال البشري للفئات الأكثر معاناة في العالم؛ فهي تمكن الناس من التمتع بمستوى صحي جيد، ومتابعة تعليمهم، والسعي وراء الفرص التي تنتشلهم وأسرهم من براثن الفقر.

