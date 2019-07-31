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برلمان

برلمانية تطالب وسائل الإعلام بتوعية الشباب بمخاطر غسيل الأموال

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:00 ص
غسيل اموال
غسيل اموال
حسن رضوان
قالت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة نجحت في إطلاق العديد من القوانين لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، معقبة:" ولكن القوانين وحدها لا تكفي".

وأضافت " الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن البرلمان قام بجهود كبيرة في إصدار القوانين الخاصة بمواجهة الارهاب، مشيرة إلى أنه لابد من أن تقوم وسائل الإعلام بتبني هذه القوانين من خلال برنامج يشرحها للمواطنين ويقوم بتوعية الشباب من مخاطر غسيل الأموال.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك مجموعه من الشباب ليس لديها وعي كافي للابتعاد عن هذه الأمور وتوعيتهم أمر ضروري يقضي على المشكلة قبل توغلها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الجهود المصرية قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف خلال افتتاحه أعمال "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ أنه تم وضع الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.

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