برلمانية تطالب وسائل الإعلام بتوعية الشباب بمخاطر غسيل الأموال

قالت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة نجحت في إطلاق العديد من القوانين لمواجهة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، معقبة:" ولكن القوانين وحدها لا تكفي".





وأضافت " الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن البرلمان قام بجهود كبيرة في إصدار القوانين الخاصة بمواجهة الارهاب، مشيرة إلى أنه لابد من أن تقوم وسائل الإعلام بتبني هذه القوانين من خلال برنامج يشرحها للمواطنين ويقوم بتوعية الشباب من مخاطر غسيل الأموال.





وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هناك مجموعه من الشباب ليس لديها وعي كافي للابتعاد عن هذه الأمور وتوعيتهم أمر ضروري يقضي على المشكلة قبل توغلها.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الجهود المصرية قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



