لاعب منتخب شباب اليد يكشف كواليس مباراة الحصول على البرونزية.. فيديو

قال عمر سامي، لاعب منتخب شباب اليد، إن لاعبي المنتخب شعروا بالإحباط بعد الخسارة في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.



وأضاف "سامي"، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «أول ما رجعنا الفندق فكرنا في مباراة تحديد المركز الثالث من أجل الحصول علي الميدالية».



وأشار: «حطينا ماتش فرنسا في ضهرنا، وفكرنا في ماتش البرتغال، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا».



وأوضح: «كنا مركزين جامد في مباراة البرتغال، كان لازم نحصل على الميدالية لأنها كانت حاجة كبيرة بالنسبة لنا».

