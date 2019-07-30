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حقيقة هروب وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة عقب استدعائها للتحقيق بتهمة الفساد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:31 م
وزيرة الثقافة الجزائرية
وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي
القسم الخارجي
كشفت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي حقيقة هروبها من البلاد، عقب استدعائها للتحقيق، قائلة: "أنا في الجزائر، في منزلي بالعاصمة الذي يعرفه الجميع، أنا أرعى والدتي المريضة ولم أخرج من الجزائر منذ عام".


وفي تعليقها على إدعاءات هروبها من الجزائر، قالت تومي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: ""لا أدري لماذا يعلن عن تهمة خطيرة مثل هذه ، ولماذا تقوم وكالة الأنباء الرسمية بنشر الخبر دون تحقق".

واضافت: "هذه عملية تشويه ضد شخصي، ربما لكل هذا علاقة بوقوفي مع السجينة السياسية لويزة حنون التي أكرر هنا مساندتي لها وللمجاهد لخضر بورقعة ولكل سجناء الرأي".

وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قالت إن تومي قد هربت إلى فرنسا، عقب استدعائها للتحقيق معها بتهم الفساد المالي.

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