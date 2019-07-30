رئيس سيدبك: لا صحة لتوقف أحد توربينات مصنع الإيثيلين

صرح الدكتور مسعد القصبى رئيس سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، بعدم صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية بتوقف مصنع الإثيلين بالشركة نتيجة وجود مشكلة في أحد التوربينات.



وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تلك التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا، إذ أن التوقف هو إجراء روتيني يتم دوريا لتنظيف مصفاة سحب الضاغط لمدة محدودة .



وأكد أنه تم الانتهاء من هذا الاجراء الدوري واعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية علما بأن هذا الإجراء طبيعي ويتم دوريا بجميع مصانع الايثيلين بالعالم وليس بشركة سيدبك فقط



والجدير بالذكر فإن شركة سيدبك قد حققت حتى منتصف هذا العام أعلى إنتاجية من البولي اثيلين منذ عام 2014.

