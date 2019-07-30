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لاعب منتخب شباب اليد: الاتحاد المصري لكرة اليد وفر لنا كل شيء.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:21 م
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
محمد القاضي
قال حازم ممدوح، لاعب منتخب شباب اليد، إن بطولة أفريقيا كانت خطوة لهم قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

وأضاف "ممدوح"، خلال استضافته ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الحمد لله كسبنا إفريقيا، وروحنا كأس العالم، وحضرنا للبطولة كويس».

وأشار إلى أن «الاتحاد المصري لكرة اليد وفر لنا كل شيء من معسكرات وغيره».

وأوضح: «لعبنا مباريات قوية في معسكر الإعداد واكتسبنا ثقة كبيرة».

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