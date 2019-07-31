برلماني يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على غسيل الأموال نهائيًا

أكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مطالبًا بتكثيف الجهود للقضاء عليها بشكل نهائي.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الفترة الماضية قبل تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد شهدت حالة من الفوضى الكبيرة وأبرزها انتشار عمليات غسل الأموال إضافة إلى تمويل الجماعات الارهابية لتحقيق اهداف غير مشروعة.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن بعد تولي الرئيس قامت الحكومة بجهود محمودة في السيطرة على هذا الملف والتحكم به، وذلك تم من خلال الرقابة على تحويلات الأموال إلى الخارج وإعداد منظومة الكترونية تعمل من خلال الشمول المالي.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الجهود المصرية قطعت شوطا طويلا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



