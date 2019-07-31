اليوم.. الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الرؤية والحضانة

تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم حكمها فى الدعوى التى تطالب بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.



